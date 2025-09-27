０６年の高校生ドラフト１巡目で入団した坂本勇人がつけたのが「６１」。０７年７月に１軍に昇格。９月６日の中日戦（ナゴヤＤ）では延長１２回に代打で登場し、中前にしぶとく落とす２点適時打。プロ初安打が決勝打となる華々しいデビューを飾った。翌０８年は開幕戦で「８番・二塁」、巨人の１０代では松井秀喜以来となる開幕スタメン。その試合で二岡智宏が負傷したため、その後、遊撃に入り、この年、全１４４試合にスタメ