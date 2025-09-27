きのう夜、札幌市西区の公園で、43歳の男性がクマに襲われました。命に別状はありません。警察によりますと、きのう午後8時ごろ、札幌市西区の平和丘陵公園で、犬の散歩をしていた43歳の男性が前から来たクマに襲われました。男性は右腕にけがをしましたが、命に別状はありません。男性は、体長およそ2メートルとおよそ1メートルの親子とみられるクマに遭遇していて、市は当面の間、公園を閉鎖し、警察が付近の警戒を続けています