フジテレビ堀池亮介アナウンサー（29）が26日までに自身のインスタグラムを更新。育休からの復帰を報告した。4週間の育休を取っていた堀池アナは、「産後パパ育休を終えて、昨日から仕事に復帰しました!」と報告。「この約1か月間、毎日子どもと妻と過ごし、かけがえのない時間を一緒に重ねることができました」と続けた。そして、子どもが見せた愛らしい行動を挙げ「どれもが愛おしく、宝物のような日々でした」と振り返ると、子