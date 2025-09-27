◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト11-1広島(26日、神宮球場)ヤクルト・村上宗隆選手が代打で4試合ぶりの出場。しかし快音は響かずセカンドゴロに倒れました。8点リードの7回、2アウトから代打として打席に入った村上選手。1ストライク後の2球目、ストレートを振り抜きましたが、セカンドゴロに終わりました。今季39試合目となる9月10日の中日戦で19号ホームランを放ち、7年連続20号へ王手をかけた村上選手でしたが、それ以降は快音響