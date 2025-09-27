NGT48の西潟茉莉奈（29）を中心にグループに密着した動画が、YouTubeチャンネル「食えもん」の「アイドル飯に密着！超ストイックな30歳アイドルは何を食べている？ステージ裏の1日に密着！」で24日から公開されている。西潟は「10年間活動して密着は初めて。すべてをさらけ出した感じ」と感想を話した。NGT48の1期生。10月16日で30歳になるチーム最年長の西潟が、メンバーとともに公演のリハーサルやハイタッチ会の準備をするなど