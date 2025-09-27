◇プロ野球セ・リーグ 阪神 6-2 中日(26日、甲子園球場)阪神の藤川球児監督が48イニング連続無失点の球団記録を更新した石井大智投手をたたえました。この日は6-2とリードした状況で、9回のマウンドに登場。三者凡退に抑え連続無失点イニングを48とし、藤川球児監督が持つ47イニング2/3を抜き球団記録を更新しました。藤川監督は試合後、石井投手について「本当に素晴らしいと思いますし、誇りに思うのと、自分が現役の時に残した