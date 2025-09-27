女優安田成美（58）が26日までに、自身のインスタグラムを更新。夫のとんねるず木梨憲武（63）とのツーショットを披露した。安田は「2人でバスに乗っちゃって」とつづると、バスの車内でメガネをかけた笑顔の安田と、右下から木梨が顔をのぞかせるツーショットをアップし、「新五百円玉使えなかったの」と明かした。フォロワーからは「理想のご夫婦です」「大好きが溢れてますよ〜」などのコメントが寄せられた。