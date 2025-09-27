好投の山本はもちろん、大谷も54号アーチで存在感を発揮した(C)Getty Images敵将は落胆の色を隠せない。現地時間9月25日、ドジャースは、敵地チェイスフィールドでダイヤモンドバックスとのカード最終戦に臨み、8-0と完勝。パドレス、ジャイアンツらの追走を振り切り、レギュラーシーズン159試合目で地区優勝を決めた。同球団がナ・リーグ西地区の頂点に上り詰めるのは、これが4年連続23回目だ。【動画】この打ち方で入るの！