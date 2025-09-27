◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ５―４人（２６日・横浜)巨人・山崎は奥歯をかみ締めた。１点の援護を受けた初回、先頭・蝦名への死球と連打で無死満塁。１死後、山本に押し出し四球を与え同点。さらに佐野に中犠飛を許し勝ち越された。２回２死二、三塁では筒香に左前へ２点適時打を浴び、６安打４失点で今季最短３回ＫＯ。「先発としての責任を果たせず申し訳ない」と下を向いた。試合前までＤｅＮＡとは今季６戦で４勝１