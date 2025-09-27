◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ５―４人（２６日・横浜)巨人・泉口は三塁塁上で爽やかに笑った。初回２死から東の３球目、緩いカーブをタメを利かせて仕留めた。先取点を呼ぶ右翼フェンス直撃の三塁打。「うまく反応できた。待ってはなかったけど、良い結果になってくれてよかった」と汗を拭った。勢いは止まらない。１―４の５回には無死三塁から左前適時打。岡本の同点２ランにつなげた。さらに９回先頭でも右前安打を放