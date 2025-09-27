三田紀房の起業マンガ『マネーの拳』を題材に、ダイヤモンド・オンライン編集委員の岩本有平が起業や経営について解説する連載「マネーの拳で学ぶ起業経営リアル塾」。第30回では、「靴下」に特化して上場を果たしたアパレルメーカーについて解説する。「普通の店」になってはいけない主人公・花岡拳たちが手がけるTシャツ専門店「T-BOX」の1号店が東京・渋谷にオープンした。T-BOXには、幼なじみの「ノブ」こと木村ノブオや、花