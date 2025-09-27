山下が決める。27日の楽天戦に先発するオリックスの右腕は、3位を争うライバル球団との直接対決へ「もう、勝つだけだと思うので。あまり気にしすぎず勝ちにいきたい」と意気込んだ。チームはきょう勝利すれば、CS進出が確定。腰のコンディション不良で出遅れた大器は今月7日に今季初登板し、2戦目となった前回18日の西武戦ではリーグタイ記録となる初回から6者連続三振を奪うなど8回途中1失点と躍動しており、「自分の今持ってい