◇セ・リーグ広島1―11ヤクルト（2025年9月26日神宮）広島・内田湘大内野手（21）が、26日のヤクルト戦で、プロ初のマルチ安打を記録した。代打出場した5回に今季初安打となる右翼線二塁打を放つと、8回の第2打席でも左前打をマーク。4位以下が確定し、若手中心の起用にシフトしているチームは1―11と大敗を喫したものの、期待の高卒3年目が、来季の飛躍に向けてアピールした。大量ビハインドでも関係ない。内田は目の前