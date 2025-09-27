◇セ・リーグ広島1―11ヤクルト（2025年9月26日神宮）広島・床田が2回2/3で今季ワーストの10安打を浴び、同ワーストタイの7失点で12敗目。3年連続2桁勝利は絶望的となった。9勝を挙げてから4登板続けて白星を逃し、「去年も一昨年もそう。9月頭とか大事な試合で勝てないと意味がない」とシーズン終盤の失速を悔やんだ。新井監督は「全ては真っすぐの切れだと思う。昨年も夏前くらいからそういう傾向にあった」と指摘。「