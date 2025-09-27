東京・渋谷に本店を構えるチョコレート専門店「Minimal - Bean to Bar Chocolate -」から、秋限定スイーツ「チョコレートモンブラン」が登場します。栗の名産地・茨城県笠間の和栗をふんだんに使用し、2種のチョコレートと重ね合わせた特別な一皿。職人が手仕事で仕上げる繊細な層が織りなす、和栗とチョコレートの贅沢なハーモニーを楽しめる期間限定スイーツです。 和栗を引き