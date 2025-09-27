9月最後の週末も、季節外れの真夏日になるところがありそうです。秋の行楽シーズンですが、まだ昼間は暑さ対策が必要になるでしょう。きょうは大陸から秋の乾いた空気を持つ高気圧に覆われるでしょう。ただ、あすはこの高気圧の中心が足早に日本の東へ進み、変わって週明けにかけては前線を伴った低気圧が西から列島に進んできそうです。このため、きょうは広い範囲でさわやかな秋晴れになりますが、あすは西・東日本で夕方、夜か