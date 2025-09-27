イスラエルのネタニヤフ首相が国連総会で演説し、パレスチナを国家承認した国々について、「恥ずべき決断」と非難しました。記者「ネタニヤフ首相が壇上にあがると、一斉に各国の代表が席を立ち始めています」国連総会は26日、ネタニヤフ首相が一般討論演説に臨む際、パレスチナに加え、複数の国の代表部が抗議の意を示して退席しました。一方で、イスラエルの支援者は立ち上がって拍手で迎えるなど、会場は異様な空気に包まれまし