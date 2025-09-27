巨人・田中将大投手（３６）の次回登板について２６日、首脳陣が言及した。当初中６日で先発を予定していた２８日のヤクルト戦（神宮）からチーム事情などを考慮して変更。阿部監督は「ちょっと流動的になる」、杉内投手チーフコーチは「あさってはヨコ（横川）で行きますので。（田中将は流動的？）そうですね。状況次第」と語った。逆転での２位浮上を目指す阿部巨人は３０、１０月１日の中日２連戦（東京Ｄ）がシーズン最終