◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ５―４人（２６日・横浜)山崎にとっては流れが向かない登板になっちゃったね。大事な試合で気負った部分もあったかな。直球の精度がよくなかった。でも乗りきれなかった原因は全て、先頭・蝦名の死球だと思うんだ。山崎の真骨頂ってやっぱりシュートなんだけど、初球、その内角高めのシュートが左肘をかすめた。昭和の時代と違って、今の打者はみんなエルボーガードをつけてるでしょ？だか