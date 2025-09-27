◆米大リーグカブス―カージナルス（２６日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブスの鈴木誠也外野手が２６日（日本時間２７日）、本拠のカージナルス戦に「５番・右翼」でスタメン出場し、７回に２試合連続の３０号満塁弾で打点も１００打点を突破した。日本人選手では松井秀喜、大谷翔平（ドジャース）に次ぐ３人目ながら、右打者ではともに初の快挙となった。７回１死満塁、右腕ロイクロフトのカウント１―２か