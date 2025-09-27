NY株式26日（NY時間16:23）（日本時間05:23） ダウ平均46247.29（+299.97+0.65%） S＆P5006643.70（+38.98+0.59%） ナスダック22484.07（+99.37+0.44%） CME日経平均先物45250（大証終比：+200+0.44%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均、ナスダックとも４日ぶりに反発。序盤のＩＴ・ハイテク株は利益確定売りに押されていたものの、後半にかけて押し目買いも出て、ナスダックはプラスに転