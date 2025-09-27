米国債利回り（NY時間16:28）（日本時間05:28） 米2年債 3.639（-0.016） 米10年債4.176（+0.006） 米30年債4.750（+0.002） 期待インフレ率2.382（-0.002） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは上昇。この日発表のＰＣＥ価格指数が予想通りの結果となったことで利回りは上昇。ＦＲＢが来月も利下げを続けるとの見方は維持されており、米国債はまちまちの展開となった。