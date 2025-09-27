【ニューヨーク＝小林泰裕】２６日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比２９９・９７ドル高の４万６２４７・２９ドルだった。値上がりは４営業日ぶり。２６日に発表された米国の物価指標が市場予想と一致し、インフレ（物価上昇）への警戒感が後退した。航空機大手ボーイングやＩＴ大手セールスフォースなどの銘柄が買われた。ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は９９・３７ポイント