「クロエ（Chloé）」のフレグランスコレクション「アトリエ デ フルール」から、新たに「パフュームド ボディケア コレクション」が10月15日に誕生する。ソープやハンドクリーム、シャワージェル、ボディローション、ソリッドパフュームをラインナップし、花々のエッセンスを取り入れた新しい香りを堪能することができる。 【画像をもっと見る】 アトリエ デ フルールは、著名な調香師たちがよく知られた花々の新たな一面