東京カレンダーの表紙を飾るのは今号で４回目。初登場から８年と、そのお付き合いも長くなった中村アンさんを小誌が最大限のもてなしでお出迎え。銀座の一流店で思う存分、好物を味わってもらった。「がむしゃらに走った10年を経て、いま周りの景色が見えてきた」意外にも、もてなす側としても、もてなされる側としても、会食の機会はそう多くないという中村アンさん。「後輩と食事をする際も、カジュアルな装いで行けるお店に行き