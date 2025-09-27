◇セ・リーグDeNA5−4巨人（2025年9月26日横浜）DeNA・山本の執念の一打が、2位でのCS進出王手に導いた。「バントのサインがなかったので頑張って走者を還そうと。凄く意気に感じました」4―4の7回無死一、二塁。犠打を想定し打席に向かうと、出たサインは「打て」。中川の外角シュートを逆らわず右前へ運んだ。「“絶対にゲッツーを打たない打法”が功を奏しました」。無死満塁に好機拡大、のはずだった。だが右翼・オ