阪神ダート2000メートルのハンデG3「第29回シリウスS」。力のあるメンバーがそろい、ハイレベルな争いが繰り広げられる。3勝クラス、名古屋城Sと連勝中のテーオーパスワードが本命だ。前走は中団から力強く脚を伸ばし、快勝した。昨春は米クラシック初戦ケンタッキーダービーに参戦し、5着に健闘。古馬になって素質開花の兆しがある。前走後は中3週のここに狙いを絞り、順調に稽古を消化。休み明けをひと叩きし、上昇ムード