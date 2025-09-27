芝クッション値10.3＝やや硬め※金曜午前10時30分含水率＝芝G前13.0％、4角13.5％ダートG前1.5％、4角2.0％※金曜午前10時30分。芝は3〜4角の内柵沿いに傷みが出始めたが、クッション値が高めの分、高速決着になる可能性も。ダートは乾いていてパワーが求められる。