過去10年で傾向を探る。（20〜22、24年は中京開催）☆人気1番人気【3・2・0・5】はまずまず。次点が4番人気【2・0・1・7】。2番人気【1・3・2・4】は勝ち切れない。3、5、6、11番人気も1勝で上位優勢。☆ハンデ53・5〜55キロ【4・4・2・49】、55・5〜57キロ【3・3・3・32】が中心。57・5〜59キロは【1・2・4・23】でやや劣る。☆前走着順1着は【3・6・3・26】と安定。一方で4着【2・2・2・8】、6〜9着【4・1・2・37
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 人気コスプレイヤー柳丸さん死去
- 2. ラブホ密会 まさみにとばっちり?
- 3. 「新しい学校」制服姿に疑問の声
- 4. 交際歴に降板劇も 二階堂の人生
- 5. 有村架純に「スタイル悪化」指摘
- 6. 朝ドラ最終回「2人芝居」に感涙
- 7. 小沢仁志の「お触り」にドン引き
- 8. 小泉農相が登壇「真打ち登場!」
- 9. 日本の風疹「排除」が認定される
- 10. 冷凍庫に娘の遺体「正座の状態」
- 1. ラブホ密会 まさみにとばっちり?
- 2. 冷凍庫に娘の遺体「正座の状態」
- 3. 小泉農相が登壇「真打ち登場!」
- 4. 日本の風疹「排除」が認定される
- 5. 犬と散歩中の男性 熊に襲われる
- 6. 勝ち逃げ世代の「老後不安」
- 7. ダムで避雷針の窃盗相次ぐ 新潟
- 8. 小泉進次郎氏の政策に呆れる理由
- 9. 小泉農相「大失速」1年前と同じ?
- 10. 「にやける」本来の意味を解説
- 1. 小川彩佳の質問に全候補がシーン
- 2. 渋谷の惨状「悲しさでいっぱい」
- 3. 前橋市長 ラブホ部屋の詳細判明
- 4. 前橋市長「秘密がある」匂わせか
- 5. 前橋市長「やり方が田久保2号w」
- 6. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
- 7. ガソスタ店員を車に監禁 有罪に
- 8. 12/18施行 スマホ新法で変わる事
- 9. パナ こがない電動自転車を発売
- 10. 息子の腕に落書き 真相に爆笑
- 1. 仏留学の黒崎さん 行方不明に
- 2. 中国で「ネズミ人間」が増殖中
- 3. 嘘? 日本人のスキンシップに驚き
- 4. 麻生氏は「台湾は素晴らしい国」
- 5. 中国 2030年には35%近くになる
- 6. モバイルバッテリー3社リコール
- 7. シルスキー氏 大規模攻勢は失敗
- 8. Tシャツの柄を旭日旗と勘違い
- 9. ネタニヤフ首相 国連総会で非難
- 10. 韓国 サービスエリアで酒盛り
- 1. セブン ファミマATM設置を発表
- 2. ドコモでiPhone17 知らぬと後悔
- 3. 2000年代初頭のITバブルが再来?
- 4. 「定年後の生活は生活保護」実情
- 5. ファミマのATM、セブン銀に置き換えへ
- 6. ネット銀行がDネオバンク始動へ
- 7. トランプ政権 2期目で中国包囲網
- 8. 博多駅「空中都市」の計画中止
- 9. 【衝撃】写真を撮るだけで即現金化！次世代フリマアプリ「Chalyn（チャリン）」9月24日に登場！
- 10. 子4人で専業主婦 一時ノイローゼ
- 1. メガネの悩みに効果的なアイテム
- 2. YouTube 新たな有料プラン発表
- 3. ドコモ IoT向けサービス提供開始
- 4. P付与禁止後も ふるさと納税は?
- 5. ハイセンス 116V型テレビ発表
- 6. 5Gが1億1571万件 業界初の新情報
- 7. ほっかほっか亭 牛すき焼弁当
- 8. スマホが秒速で取り出せるバッグ
- 9. 文房具や書類をすっきり収納。様々な場面で使える「SN°OVAEフリップノートホルダー」
- 10. TGS2025でマウスコンピューターが新型PC公開中、フルスモークなゲーミングPCだと？
- 11. 1Passwordが脅威アクターの活動を検出、原因はOktaサポートシステム
- 12. Xiaomi Hyper Island新機能とは
- 13. 「UNDER ARMOUR」が最大48%OFFに
- 14. ミニPC勢には1台 Mac mini便利
- 15. Keychronとギズモード、共同開発トラックボールデバイス「Nape Pro」（仮）。東京ゲームショウでお披露目
- 16. 楽天の買い回りはデジチケが最強
- 17. 闇バイトしくじって最強ヒグマとバトル。 鈴木福主演、内藤瑛亮監督作『ヒグマ!!』ポスター＆予告編［ホラー通信］
- 18. アイリスオーヤマ冷蔵庫がお得
- 19. 「フィリップ・K・ディック展」開催。アートの手触りで未来のイメージをたしかめる
- 20. マンガロイドの本領発揮、漫画がサクサク読める｢ICONIA TAB A100｣ムービーレビュー
- 1. 朝ドラ最終回「2人芝居」に感涙
- 2. まさか Cocomiの腕に黒い模様が
- 3. 大谷の衝撃事実 MVP論争は終了か
- 4. 室伏広治長官 今季限りで退任へ
- 5. JFL最強のアマに 優勝してほしい
- 6. 山本由伸の快挙が生んだ史上初
- 7. カープ次期監督候補、軒並み脱落
- 8. 「紐ビキニ」で海外リゾート満喫
- 9. 逮捕された佐野海舟の深い苦悩
- 10. シャンパンの…大谷の行為に驚嘆
- 1. 人気コスプレイヤー柳丸さん死去
- 2. 「新しい学校」制服姿に疑問の声
- 3. 交際歴に降板劇も 二階堂の人生
- 4. 有村架純に「スタイル悪化」指摘
- 5. 小沢仁志の「お触り」にドン引き
- 6. 有村架純に違和感「顔が大きい」
- 7. いとう回想 彼氏から「終わり」
- 8. 楽しんご TVに出演できない理由
- 9. 実は仲本工事さんと親戚 驚く声
- 10. 東出の最新姿に「信じられない」
- 1. 夫からの隠しサプライズに感動
- 2. セルフレジを両替機にする客も
- 3. 息子に仕送り 親が持つべき教育
- 4. セザンヌ 2025年冬新作が登場
- 5. レジ店員と客の解釈違いに困惑
- 6. 40・50代がこなれ見えするベスト
- 7. 郵便配達員が経験した怖い物件
- 8. 「小さくしたいブラ」秋冬登場
- 9. 休日に息子を耳鼻科へ 夫の返答
- 10. Can★Doの「キャラグッズ」紹介