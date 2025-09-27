この秋もお任せあれ。G1予想企画「展開王」が今週からスタート。あまたある予想ファクターの中から、展開面にスポットを当てて勝ち馬をあぶり出す。電撃の6F戦「第59回スプリンターズS」を担当するのは、3月高松宮記念を◎☆△で的中した東京本社・出田竜祐。本命は夏の新潟で目の当たりにした日本レコードタイVの快速娘。昨年の敗戦を糧に脚質転換に成功したあの馬だ。スプリンターズSは過去10年、1桁馬番が7勝に対し2桁は3勝