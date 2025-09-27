過去10年で傾向を探る。☆馬齢4歳が最多4勝。勝率、連対率、複勝率もトップ。5歳は【2・4・2・39】、6歳は【2・0・2・26】。7歳以上は【1・1・1・25】と好走率は低い。☆前走人気1番人気【4・3・5・18】、2番人気【1・5・0・18】、3番人気【4・1・0・13】が中心。4番人気以下は連対わずか2度。☆ステップセントウルS組が4勝と強い。キーンランドC【0・1・5・37】は勝ち切れていない。海外遠征組は8頭出走して1頭も馬