芝クッション値8.9＝標準※金曜午前10時含水率＝芝G前13.8％、4角12.1％ダートG前1.2％、4角1.2％※金曜午前10時開催最終週でも芝の状態は良好。先週は前残りが目立ち、展開次第で外差しも決まる。金曜の雨でダートは水分を含み、脚抜きが良くなった。先行馬に注目。