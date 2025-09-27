中山競馬場がある千葉県船橋市の日曜（28日）の予報は曇りだが降雨はない見込み。スプリンターズSは良馬場が濃厚。Cコースは2週目。3〜4角の内柵沿いは荒れているがフラットな状態。開催最終週の芝は踏み固められた分、クッション値は高めで推移しそう。時計勝負となりそうだ。