◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ５―４人（２６日・横浜)試合後に球場の照明が暗転し、勝利セレモニーの余韻にひたるＤｅＮＡ・筒香嘉智外野手（３３）には笑顔が広がっていた。巨人に勝利し、２位確定に王手。２７日の巨人戦（横浜）で引き分け以上なら２位が確定する。「全員が必死になって取った試合。そこ（２位）に向けて頑張ります」と力強く意気込んだ。まずは２―１の２回２死二、三塁。「前のバッターが必死になっ