◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―中日（２６日・甲子園）報知新聞社後援「阪神タイガース後援シリーズ」の優秀選手に阪神・中野拓夢内野手（２９）が選出され、２６日の中日戦（甲子園）の試合前に表彰式が行われた。同シリーズは８月１９日から９月２０日までの阪神主催試合が対象で、中野は期間中、表彰選考の１３試合で４８打数１５安打、打率３割１分３厘をマークするなど、攻守でチームの勝利に貢献した。副賞として、日本盛の