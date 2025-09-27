オリックス・杉本裕太郎外野手（３４）が２６日、今季限りで現役引退する巨人・近藤に「惜別弾」を贈ることを誓った。元同僚で同じ９１年生まれの右腕は、２７日のイースタン・ロッテ戦（Ｇタウン）で最終登板を予定。同日の楽天戦（京セラＤ）に臨むラオウは「そんなに甘くないとは思うけど、一本打てたらいい」とイメージを膨らませた。「ここまでやってこられているのは、あいつのおかげでもあるので。親友ですし、強敵と書