女優のともさかりえ（４５）が、人気ボーカルグループ・Ｐｅｒｆｕｍｅのライブを訪れ、メンバーらと撮影したショットを公開し話題を呼んでいる。ともさかは２６日までに自身のインスタグラムに「ＰｅｒｆｕｍｅＺＯ/Ｚ５Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ“ネビュラロマンス”ＥｐｉｓｏｄｅＴＯＫＹＯＤＯＭＥ」と書き出し、「Ｐｅｒｆｕｍｅが大好きです。どの時代のＰｅｒｆｕｍｅも大大大好きだけど、個人的に特に思い