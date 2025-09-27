◇セ・リーグヤクルト11−1広島（2025年9月26日神宮）状態不良で欠場していたヤクルトの主砲・村上が9―1の7回2死から代打で登場した。4試合ぶりの出場に本拠地は大歓声に包まれたが、二ゴロに倒れた。「出られて良かった。アウトになってしまったので、また機会があれば頑張りたい」。高津監督は「本人はスタートから行きたいと言っていたが、今日は1打席にしておけと。もう大丈夫かなと思うけど」と説明。27日の出場