◇パ・リーグ西武5―8日本ハム（2025年9月26日ベルーナD）西武は136試合目で3年連続のBクラスが決まり、CS出場の可能性が完全消滅した。プロ2度目の先発となったドラフト5位・篠原が2回1/3を8安打4失点と崩れた。初回に3点援護をもらったが、3回に逆転を許して降板。「追い込んでから決めきれなかった点は力不足」と19歳は悔しがった。既に来季の続投が決まっている西口監督は「シーズン序盤はうまく試合を運べたけど