近10年で【2・2・1・5】の最強枠1枠2番を獲得したのはヨシノイースターだ。中尾師は「ベテランで馬混みを気にしないのでどこでも良かったが、外は嫌だった。中山は内が有利だから」と語った。金曜朝は角馬場から坂路へ。「雰囲気がいいのでこれ以上いじらないように。ひと叩きして動きが良くなっている」と充実ぶりに目を細めた。