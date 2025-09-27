重賞5勝馬で悲願のG1タイトル獲得を掲げるトウシンマカオは6枠11番。G1昇格以降【1・1・2・31】と低調と言わざるを得ない枠。それでも高柳瑞師は「与えられた枠で頑張ります」と前を向いた。この日はアグレッシブに坂路を駆け上がり、「仕上がっていて、やる気のあるいつも通りの感じ。雨が降らなさそうなのもいい」と万全だ。