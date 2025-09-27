差す競馬を覚えたピューロマジックは最内1番に入った。安田師は「枠はどこでも良かった。この並びを見てジョッキーと相談します」と思案する。金曜朝はポリトラックで体を動かした。「今朝も集中し、いい精神状態を保っています。体が増えているので負荷をかけて調教を積み重ねられた。それでも落ち着いています」とうなずいた。