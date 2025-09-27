連覇を狙うルガルは昨年（7枠13番）より外の8枠15番に決まった。杉山晴師は「昨年は外枠で結果を出しているし、この枠でも気にならない」と前向きに捉える。金曜朝は開門直後の坂路でじっくり体を動かした。「レースが近づいていることを馬が分かっている。集中力があって、昨年の雰囲気に近づきつつある」と順調ぶりを伝えた。