中山滞在の香港馬ラッキースワイネスは金曜朝、芝コースに入り、じっくり体を動かした。稽古をつけたリョンは「動きが良く、落ち着きもある。連日、芝で調教したことで馬も馬場に慣れてきたと思う」と好調をアピール。枠は10番に決まり、マン師は「希望していたところより少し外だね。これから作戦を考えます」と思案していた。