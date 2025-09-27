前走函館スプリントSをコースレコードで制したカピリナは7枠14番。前走同様、内めの枠を希望していた田島師は「厳しい戦いになりそう。あまり外々を回る余裕はないと思うので、どうにか内の方に入っていければ」とイメージ。金曜朝は坂路とポリトラックで体をほぐし「いい感じで調整できました」と体調面には胸を張った。