ダノンマッキンリーは金曜朝、Bコース（ダート）を軽く周回した。田代助手は「落ち着きがあって状態はいい。体重は普段、日本で走っている時と同じくらいで出走できると思う」と帰国初戦に向けて順調さをアピール。枠は2枠3番に決まって「奇数偶数は関係ない。いい枠だと思う。自分のリズムで競馬を進めるだけ」と思い描いた。