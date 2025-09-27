ママコチャは金曜朝、角馬場で体を動かした。兼武助手は「若い時はカッカする面があったけど今は落ち着きがあって心身ともに成長。（23年同レース1着時より）今年の方がコンディションもいい」と充実ぶりに目を細める。枠は2枠4番で内の後入れ偶数は絶好だ。「ロスなく運べる、いい枠。継続騎乗も心強い」と岩田望に託した。