カンチェンジュンガは金曜朝、坂路を軽快に駆け上がった。庄野師は「元気良く走っていたね。前走を使って具合はさらに良くなっている」と太鼓判を押す。枠は3枠5番に決まった。「外めが良かったけど距離ロスなく運べると思う」とした上で「脚がたまれば（馬群を）割って来る力がある。あとは展開が向けば」とイメージした。