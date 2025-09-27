ヤマニンアルリフラは6枠12番に決まった。斉藤崇師は「ある程度のポジションで運びたいので内めが良かった。うまく流れに乗れば」と渋めの表情。金曜朝は坂路を2本、駆け上がった。順調に稽古をこなしている。「追い切り後もいい雰囲気を保っていますよ。体は前走と同じくらいでの出走になると思います」と状態の良さを伝えた。