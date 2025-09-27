対イラン国連制裁の再発動を阻止するため中国とロシアが提案した決議案を採択する国連安保理＝26日、ニューヨーク（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】国連安全保障理事会（15カ国）は26日、イラン核問題を巡る対イラン国連制裁の再発動を阻止するため中国とロシアが提案した決議案を否決した。賛成は中国やロシアなど4カ国で、採択に必要な9カ国に届かなかった。米東部時間27日午後8時（日本時間28日午前9時）に制裁が再発動